Психиатр Шуров вынес печальный вердикт участникам "голой" вечеринки Ивлеевой

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Известная телеведущая Анастасия Ивлеева стала инициатором проведения скандального мероприятия. "Голая" вечеринка вызвала широкий резонанс в обществе. Сама звезда "Орла и Решки" назвала это самой развратной тусовкой года и, кажется, испытала большую гордость за свое нетривиальное детище.
Это событие можно считать наиболее скандальным за последний период в стране. Свое мнение об участниках вечеринки высказал известный психиатр Василий Шуров. Врач уверен, что подобное поведение является результатом отсутствия у людей каких-либо реальных достижений. По его словам, людям больше нечего обсудить друг с другом, кроме своих тел, причесок, автозагара и постельных сцен.
"Я не знаю, у Ивлеевой расстройство пищевого поведения или она ходит к пластическим хирургам", – поделился размышлениями медик.
По словам психиатра, он не может дать положительную оценку происходящему. Шуров считает, что при выборе подобных развлечений вечеринку следовало бы провести полностью закрытой от посторонних глаз. Однако в таком случае собравшиеся бы не удовлетворили свое главное желание – желание быть замеченными и обсуждаемыми.
Ранее Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки.
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