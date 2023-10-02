На какие ухищрения пошла Ивлеева ради обнаженки на публике

Телеведущей пришлось выложить кругленькую сумму

Актриса и блогер Настя Ивлеева сделала себе подарок во время отпуска в Европе. Она посетила миланскую Неделю моды, понежилась в солнечных ваннах на побережье Амальфи, а под конец отправилась на модный показ парижского дома Marni.

В свет Ивлеева вышла в крайне откровенных нарядах. К примеру, дефиле в Париже она смотрела в прозрачной комбинации, под которой просматривались соски и белые трусики. Видимо, так блогер представляет стильный наряд. К слову, на Неделе моды из представителей российской блогерской тусовки она была не одна. Все труженики блогосферы старательно изображали из себя почетных гостей.

Однако те, кто в теме, прекрасно понимают подоплеку подобных визитов на модные мероприятия. Ксения Собчак, например, откровенно рассказала, что никто не будет приглашать никаких звезд, если они не известные участники модной индустрии или же клиенты, которые считаются амбассадорами бренда. Однако на любой показ можно зайти, уплатив взнос в €6000. В интернете есть даже список расценок, сколько стоит "зайти" на то или иное событие в мире моды. Согласно этим цифрам, Ивлеева заплатила около миллиона рублей за право посверкать своим телом на каждом мероприятии.

Знающие актрису люди уверены, что она, во-первых, демонстрирует постройневшую фигуру, а во-вторых, красуется от страстной влюбленности. Два года, миновавшие после расставания с супругом, рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком), Ивлеева провела в одиночестве, не спеша нырять в новые отношения. Ходят слухи, что теперь в ее сердце поселился 21-летний манекенщик, студент Финансового университета при правительстве РФ Борис Махмуров.

