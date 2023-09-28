Ивлеева, Самойлова и Муцениеце: фото оголенных звезд появились в Сети

Девушки решили порадовать мужчин

Российские звезды в последнее время стали чаще радовать поклонников откровенным контентом. Они не стесняются показывать себя совершенно раздетыми, привлекая к себе таким образом внимание публики. Недавно выделились в этом плане сразу три знаменитости – Анастасия Ивлеева, Агата Муцениеце и Оксана Самойлова, чьи оголенные фото почти одновременно появились в Сети.

Анастасия Ивлеева показала, как прогуливается по Парижу в прозрачном пеньюаре. Образ телеведущей дополнил цветастый кардиган, балетки и мокрая укладка. Знаменитость позировала возле стены, задрав руку вверх и показывая публике остутсвие бюстгалтера на теле, сообщает телеканал "360".

Без лифчика решила и сняться Агата Муцениеце. В последнее время на ее странице чаще появляются публикации, на которых она демонстрирует все достоинства своей фигуры. Мнения поклонников по поводу такого поведения разнится – люди напоминают ей, что она является матерью двоих детей. Другие считают, что так актриса мстит новой жене Прилучного, которая после родов не может похвастаться стройными формами.

После отличилась еще одна знаменитая мать – блогер Оксана Самойлова. Она показала в своих соцсетях, как принимает душ полностью обнаженной. Пикантные детали на кадрах она прикрыла черным квадратом, но публика все же сумела найти фото без цензуры и опуликовать в соцсетях.