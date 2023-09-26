Откровенные фото жены Комиссаренко слили в Сеть: подробности скандала

Девушка скрывала, что оказывала интимные услуги

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко женился на украинке Юлии Шашковой. О случившемся сразу стали говорить, что парень немного просчитался – у девушки богатое прошлое, о котором не принято говорить открыто. Тем не менее, об этом очень скоро узнали все и даже стали рассылать по соцсетям откровенные снимки супруги знаменитости, на которых она позирует с "раздвинутыми ногами".

Поговаривают, что юморист познакомился с возлюбленной во время концерта в Киеве. Якобы она подошла к нему после мероприятия за автографом и попыталась познакомиться – все закончилось успешно и даже привело к свадьбе, пока ее муж не узнал о работе в порноиндустрии и эскорте.

Комиссаренко утверждает, что не был в курсе перед женитьбой о том, какую раньше Юлия вела жизнь. Он заявил, что мог простить ее, если бы она открыто ему во всем призналась, но после вопроса о прошлом девушка соврала – это стало для комика последней каплей, сообщает Общественная служба новостей. Сейчас он удалил со своей страницы все совместные публикации и, вероятно, дело идет к стремительному разводу.

Источники поговаривают, что Шашкова родилась в простой украинской семье, денег на хорошую жизнь у нее особо не было. Но после начала романа с юмористом все стало складываться успешно – она начала покупать себе дорогую одежду и перекроила внешность до неузнаваемости.

При этом после новости о свадьбе Комиссаренко изначально многие полагали, что союз был заключен не по любви. Поговаривали, что так юморист хотел получить вид на жительство в США, который имеется у его избранницы.