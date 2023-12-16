Раскрыта тайна об отношениях Насти Ивлеевой и сбежавшего из России режиссера

Пара тщательно скрывала роман: после развода блогерша предпочитает не афишировать свои личные дела

В 2021 году блогерша Настя Ивлеева рассталась с мужем, рэпером Элджеем. С тех пор телеведущая крайне дозированно выдает информацию о своей жизни. Однако утаить отношения с беглым режиссером актрисе не удалось.

Блогерша Наталья Гасанханова, придя на шоу, рассказала в том числе и о романе Ивлеевой с популярным режиссером и бывшим возлюбленным юмористки Екатерины Варнавы. Александр Молочников сбежал из России, потому что был категорически против спецоперации. Премьерные постановки в Большом театре были отменены, а публично осудивший СВО режиссер перебрался в Соединенные Штаты Америки.

Гасанханова рассказала, что поинтересовалась у Насти Ивлеевой, какие отношения связывают ту с режиссером, на что та отговорилась дружбой.

"Я знаю, что у них были какие-то отношения", – отметила Наталья.

Блогерша отметила, что никаких любовных отношений после режиссера у Ивлеевой не случилось, и добавила, что бывший любимый актрисы и стендапера Екатерины Варнавы имел связь еще и с известной моделью Аленой Водонаевой.

Напомним, не так давно Александр Молочников снял фильм "Монастырь", главные роли в котором сыграли Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева. Сериал о мудром монахе со сложным прошлым и беззаботной тусовщице, ищущей убежища в стенах монастыря, прогремел скандалом. Позже его отдали на экспертизу Русской православной церкви, которая сделала вывод, что фильм искажает представление о русском православии".

Ранее мы писали, что Екатерина Варнава назвала своего бывшего неудачником из-за его побега в Америку.