Раскрыта тайна об отношениях Насти Ивлеевой и сбежавшего из России режиссера

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В 2021 году блогерша Настя Ивлеева рассталась с мужем, рэпером Элджеем. С тех пор телеведущая крайне дозированно выдает информацию о своей жизни. Однако утаить отношения с беглым режиссером актрисе не удалось.
Блогерша Наталья Гасанханова, придя на шоу, рассказала в том числе и о романе Ивлеевой с популярным режиссером и бывшим возлюбленным юмористки Екатерины Варнавы. Александр Молочников сбежал из России, потому что был категорически против спецоперации. Премьерные постановки в Большом театре были отменены, а публично осудивший СВО режиссер перебрался в Соединенные Штаты Америки.
Гасанханова рассказала, что поинтересовалась у Насти Ивлеевой, какие отношения связывают ту с режиссером, на что та отговорилась дружбой.
"Я знаю, что у них были какие-то отношения", – отметила Наталья.
Блогерша отметила, что никаких любовных отношений после режиссера у Ивлеевой не случилось, и добавила, что бывший любимый актрисы и стендапера Екатерины Варнавы имел связь еще и с известной моделью Аленой Водонаевой.
Напомним, не так давно Александр Молочников снял фильм "Монастырь", главные роли в котором сыграли Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева. Сериал о мудром монахе со сложным прошлым и беззаботной тусовщице, ищущей убежища в стенах монастыря, прогремел скандалом. Позже его отдали на экспертизу Русской православной церкви, которая сделала вывод, что фильм искажает представление о русском православии".
Ранее мы писали, что Екатерина Варнава назвала своего бывшего неудачником из-за его побега в Америку.
Артистке устроили допрос
Знаменитость давно не скрывает своих взглядов