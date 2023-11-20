Варнава обозвала бывшего "неудачником" из-за бегства в США

Варнава обозвала бывшего "неудачником" из-за бегства в США
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актриса не жалует экс-супруга

Екатерина Варнава появилась на мероприятии в одном из концертных комплексов, где проходили соревнования по спортивным бальным танцам. К слову, звезда "Камеди" является не самым частым гостем в светских мероприятиях. Однако здесь она сразу же привлекла внимание репортеров.

Своим появлением Екатерина развеяла все слухи по поводу своей внешности после пластики – звезда все так же стройна и хороша собой. 

Общаясь со зрителями, пишут медиа, звезда решила высказаться по поводу своего бывшего супруга Александра Молочникова. Актриса считает 31-летнего актера "неудачником" – из-за переезда в Соединенные Штаты.

О расставании звездной пары стало известно осенью прошлого года – в одном из интервью Молочников признался, что свадьба с Екатериной состоялась в марте 2022 года. Александр утверждал, что готовился к переезду в Штаты вместе с Варнавой – там и собирались рожать детей. Однако все завершилось расставанием.

Напомним, Варнава после начала СВО выступила с рядом остальных российских селебрити, раскритиковавших специальную операцию. Позднее звезда потеряла работу в одном из отечественных сериалов – ее имя вычеркнули из списка практически перед самой премьерой. По слухам, из-за заявления об СВО в соцсетях, которое позже было удалено.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" ранее рассказывало о пьяном скандале, который произошел в Калужской области с актером Сергеем Чирковым из сериала "Душегубы".

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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