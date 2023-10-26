Уволенная отовсюду Варнава после критики СВО прервала молчание

Уволенная отовсюду Варнава после критики СВО прервала молчание
Фото: кадр YouTube.com
Артистка высказалась о ситуации

Знаменитая юмористка Екатерина Варнава долгое время была на пике популярности. Ее звали в крупные проекты, давали серьезные рекламные контракты и она была на регулярной основе занята в театрах, где исполняла главные роли. Такая профессиональная востребованность сделала из нее одну из ведущих российских звезд. Однако все очень быстро изменилось после февраля 2022-го года.

Тогда артистка вместе с некоторыми другими знаменитостями выступила против СВО. В одном ряду с ней оказались Иван Ургант и Кристина Асмус, которые теперь хранят строгое молчание на тему политики. Аналогичным образом поступила и Екатерина Варнава – она не высказывалась о происходящем до текущего момента.

Недавно стало известно, что звезда лишилась работы в российском сериале. Ее вырезали оттуда незадолго до премьеры картины – артистки нет даже в списке актеров, хотя участие в съемках она принимала. Поговаривают, что это произошло из-за ее заявления об украинском конфликте в соцсетях, которое она позже удалила. 

После этой новости Варнава прервала молчание и высказалась о своих увольнениях отовсюду после критики СВО. На подкасте Сергея Мезенцева ведущий спросил, чем сейчас занимается юмористка, ведь ничего о ее занятости в медийном пространстве не говорят. В ответ она подтвердила, что работы на данный момент у нее нет. Блогер, в свою очередь, попросил научить его тоже жить без работы.

"Я думаю, что тебе не понравится этот опыт. В первый раз в моей жизни так вышло, что я вынужденно ничем не занимаюсь. Но при этом я открываю в себе какие-то новые грани. Вот со своей подругой мы месяц упорно писали детективный сериал", – призналась знаменитость.

При этом Екатерина Варнава рассказала, что по итогу и эту работу ни один режиссер не согласился снимать.

О личной жизни артистки ходят разные слухи. Поговаривают, что сейчас она находится в ожидании малыша. Сама знаменитость эти новости не подтверждала, хотя на подкасте у Мезенцева она появилась с большим обручальным кольцом на пальце.

Источник: YouTube
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