Осудившую СВО Варнаву вышвырнули с работы

Знаменитость лишилсь еще одной работы

В России выходит сериал "Цикады", который расскажет о жизни подростков в школе. Драматический сюжет будет повествовать о страшной трагедии на вечеринке, после которой родители попытаются восстановить сюжет произошедшего. В проекте принимают участие многие прославленные артисты: Виктория Толстоганова, Александр Паль, Евгений Стычкин, Елизавета Боярская и другие. В их числе была и Екатерина Варнава, которую в итоге вышвырнули из сериала.

Проблемы в карьере у знаменитости начались после осуждения СВО в прошлом году в соцсетях. Актриса опубликовала пост, который спустя некоторое время удалила. С тех пор она не делала никаких политических заявлений, хотя постепенно знаменитость стала лишаться одной работы за другой.

Как заметили авторы Telegram-канала "Культовые русские сериалы", Екатерину Варнаву вырезали из финальной версии тизера "Цикад". Еще два месяца назад она была представлена в ролике и говорила фразу "Я тебя ненавижу". Теперь же фрагмент заменили другими кадрами.

В списке актеров сериала, опубликованном на портале "Кинопоиск", актрисы тоже нет.

Ранее Екатерина Варнава лишилась главной роли в постановке "Абсолютно нага". Ее заменили на Агату Муцениеце. Об этом знаменитость узнала неожиданно, когда приехала за несколько часов в театр, чтобы подготовиться к выступлению.

После всех потрясений актриса сильно изменилась. Поклонники не узнают ее на недавно опубликованных фото.