Буланова резко ответила на вопрос о бывшем муже: "На хрен не надо"

Расстаться друзьями у супругов не получилось

Певица Татьяна Буланова, недавно в третий раз вышедшая замуж, призналась, что практически не поддерживает отношений с экс-супругом, футболистом Владиславом Радимовым. По ее словам, они не общаются уже около семи лет после развода, да и в целом являются друг другу абсолютно чужими людьми.

Буланова рассказала, что даже не стала поздравлять Радимова с днем рождения и придумывать какой-то подарок. В целом, эти чувства взаимны: сам футболист также не стремится поддерживать даже приятельские отношения с бывшей женой, не говоря уже о чем-то большем. Единственное, что их связывает – это общий сын Никита. В общении с Булановой Радимов не заинтересован.

"Ему мое общение на хрен не надо. У него своя жизнь, у меня своя", – заявила артистка в беседе с "Пятым каналом".

Все свое свободное время Татьяна теперь посвящает молодому мужу – бизнесмену Валерию Рудневу, который младше ее на 19 лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, пара счастлива в браке.

Ранее сообщалось, что бывший муж врезал Булановой после заявления о беременности.