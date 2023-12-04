Буланова резко ответила на вопрос о бывшем муже: "На хрен не надо"

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Певица Татьяна Буланова, недавно в третий раз вышедшая замуж, призналась, что практически не поддерживает отношений с экс-супругом, футболистом Владиславом Радимовым. По ее словам, они не общаются уже около семи лет после развода, да и в целом являются друг другу абсолютно чужими людьми.
Буланова рассказала, что даже не стала поздравлять Радимова с днем рождения и придумывать какой-то подарок. В целом, эти чувства взаимны: сам футболист также не стремится поддерживать даже приятельские отношения с бывшей женой, не говоря уже о чем-то большем. Единственное, что их связывает – это общий сын Никита. В общении с Булановой Радимов не заинтересован.
"Ему мое общение на хрен не надо. У него своя жизнь, у меня своя", – заявила артистка в беседе с "Пятым каналом".
Все свое свободное время Татьяна теперь посвящает молодому мужу – бизнесмену Валерию Рудневу, который младше ее на 19 лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, пара счастлива в браке.
Ранее сообщалось, что бывший муж врезал Булановой после заявления о беременности.
Артист заявил, что не хочет подставлять близкого человека