Сын всего на пять лет младше: Буланова об отношении наследников с избранником

2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником стал бизнесмен Валерий Руднев. О жизни семейной певица рассказала в эксклюзивном интервью "Утро.ру" за кулисами концерта к 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича

От первого мужа – музыканта Николая Тагрина – у певицы Татьяны Булановой есть 30-летний сын Александр Тагрин. А во втором браке – с футболистом Владиславом Радимовым – родился сын Никита Радимов. Ему сейчас 16 лет.

"У моих сыновей замечательные отношения с моим новым мужем, – заверила 64-летняя Буланова. – Они его очень любят. Ведь Валерий – настоящий мужчина, человек, на которого можно положиться во всем и всегда. Я не знаю, как будет дальше, но пока себя с ним чувствую как за каменной стеной".

"Дети называют моего мужа по имени, – сообщила артистка. – Старший обращается к нему на "ты" (сын всего на пять лет младше – Прим. ред.), а младший – пока еще на "вы". Сыновья смотрят со стороны, как нежно относится ко мне Валера, и видят, насколько он позитивный и хороший, учатся так же вести себя с женщинами".

Буланова рассказала и о том, что ее старший сын, имеющий опыт работы бариста, сегодня занимается итальянским рестораном в центре Петербурга, который супруг подарил ей на свадьбу. Эдакий семейный бизнес. "А младший сейчас учится в десятом классе, увлекается химией и биологией, правда, пока не знает, кем хочет стать в будущем", – пояснила исполнительница.