Молодой муж выставил Булановой условие для сохранения отношений

Идилия царила в семье не всегда

Татьяна Буланова некоторое время назад призналась, что не живет вместе с новым супругом. У артистки очень много работы, и свободного времени практически нет. Однако она настаивает – о разводе речи не идет. В их семье царит настоящая гармония и взаимопонимание, а Руднев изо всех сил старается поднимать ей настроение и романтично ухаживать за супругой.

Певица рассказала в эфире НТВ, что по утрам избранник регулярно радует ее завтраками. Он красиво оформляет стол, чтобы супруге было приятно. Однако в их отношениях, призналась Буланова, бывали и трудности.

По словам артистки, в самом начале привыкнуть к загруженному графику своей возлюбленной Рудневу было очень трудно. Он выдвигал знаменитости условие для сохранения отношений, предлагая окончательно уйти со сцены и посвятить себя семейному быту. Буланова от этого категорически отказалась.

"Я тогда умру, если все время буду сидеть дома. Я как акула, мне нужно все время быть в движении", – рассказала знаменитость.

После этого избранник не стал требовать от Татьяны Булановой невозможного и смирился с ее образом жизни. Сейчас супругов, судя по всему, все в их отношениях устраивает и они готовятся снова стать родителями.