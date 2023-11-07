Молодой муж выставил Булановой условие для сохранения отношений

Молодой муж выставил Булановой условие для сохранения отношений
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Идилия царила в семье не всегда

Татьяна Буланова некоторое время назад призналась, что не живет вместе с новым супругом. У артистки очень много работы, и свободного времени практически нет. Однако она настаивает – о разводе речи не идет. В их семье царит настоящая гармония и взаимопонимание, а Руднев изо всех сил старается поднимать ей настроение и романтично ухаживать за супругой. 

Певица рассказала в эфире НТВ, что по утрам избранник регулярно радует ее завтраками. Он красиво оформляет стол, чтобы супруге было приятно. Однако в их отношениях, призналась Буланова, бывали и трудности.

По словам артистки, в самом начале привыкнуть к загруженному графику своей возлюбленной Рудневу было очень трудно. Он выдвигал знаменитости условие для сохранения отношений, предлагая окончательно уйти со сцены и посвятить себя семейному быту. Буланова от этого категорически отказалась.

"Я тогда умру, если все время буду сидеть дома. Я как акула, мне нужно все время быть в движении", – рассказала знаменитость.

После этого избранник не стал требовать от Татьяны Булановой невозможного и смирился с ее образом жизни. Сейчас супругов, судя по всему, все в их отношениях устраивает и они готовятся снова стать родителями.

Источник: НТВ
По теме

Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского: "Не понимаю, что произошло"

Действия главы Киева не всегда поддаются логике

Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Коллеги и близкие скорбят из-за тяжелой потери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей