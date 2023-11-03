Бывший муж врезал Булановой после заявления о беременности

Отношения бывших возлюбленных оставляют желать лучшего

Татьяна Буланова не так давно наконец обрела семейное счастье. После череды несостоявшихся браков певица утверждает, что нашла мужчину своей мечты. И более того, они с мужем ждут прибавления в семействе – артистка готова выносить малыша, когда это будет возможно.

Но такая личная радость артистки, вероятно, не по душе ее бывшему мужу Владиславу Родимову, с которым она была вместе 11 лет. Футболист утверждал, что причиной рассторжения брака стала измена Татьяны, хотя источники утверждали, что спортсмен начал ходить на сторону уже на третий год совместной жизни. Сейчас же он крайне плохо относится к знаменитости.

Недавно бывший муж Булановой не упустил возможности врезать публично певице. Он это сделал, рассуждая об итогах матча Спартак-Краснодар.

"Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у Спартака могут быть шансы?!", – высмеял он бывшую жену.

Однако Татьяна Буланова на выпады в свой адрес никак не реагирует. 54-летняя артистка старается больше проводить времени со своим любимым мужем, надеясь, снова стать матерью. Супруги хотят, чтобы у них родились мальчик и девочка. Каким образом ребенок может появиться на свет звезда не рассказывает, хотя, рассуждая о беременности, отмечала, что живот показывать не будет из-за суеверий.