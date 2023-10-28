Буланова высказалась об отказе выступить в Донбассе и раскрыла отношение к СВО

Буланова высказалась об отказе выступить в Донбассе и раскрыла отношение к СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда заняла однозначную позицию

Знаменитая артистка Татьяна Буланова сейчас невероятно счастлива. Она востребована на сцене и в личной жизни у нее большие радостные перемены. После свадьбы с Рудневым звезда даже подумывает о том, чтобы снова стать матерью – в идеале они с мужем хотят двойню. 

Правда, когда заниматься этим вопросом будет звезда неизвестно. Ее гастрольный график плотно расписан, а помимо творческой деятельности она еще поднимает на ноги ресторан, который на свадьбу ей подарил супруг. Поэтому и с мужем она видится нечасто.

Татьяна Буланова рассказала, что она сейчас выступает не только перед поклонниками, которые покупают билеты на ее концерты, но и бесплатно для раненых российских солдат. К примеру, недавно она встретилась с ними в Санкт-Петербурге. Петь в зоне СВО пока артистка не готова.

"На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь", – высказалась о своем отказе выступить в Донбассе Буланова.

В беседе с журналистами она раскрыла и свое отношение к СВО. Знаменитость уверяет, что полностью поддерживает любимую страну во всех начинаниях и категорически не понимает своих коллег, которые раньше зарабатывали в России деньги, а теперь делают спорные заявления о родном государстве за границей.

Ранее Татьяна Буланова отреагировала на слова Андрея Разина. Она заявила, что продюсер "Ласкового мая" страдает от ментального расстройства.

Источник: News.ru
По теме

Назван преемник Суровикина: что известно о новом главкоме

Мужчина проделал серьезный профессиональный путь

Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Что на самом деле произошло со звездой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей