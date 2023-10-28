Буланова высказалась об отказе выступить в Донбассе и раскрыла отношение к СВО

Звезда заняла однозначную позицию

Знаменитая артистка Татьяна Буланова сейчас невероятно счастлива. Она востребована на сцене и в личной жизни у нее большие радостные перемены. После свадьбы с Рудневым звезда даже подумывает о том, чтобы снова стать матерью – в идеале они с мужем хотят двойню.

Правда, когда заниматься этим вопросом будет звезда неизвестно. Ее гастрольный график плотно расписан, а помимо творческой деятельности она еще поднимает на ноги ресторан, который на свадьбу ей подарил супруг. Поэтому и с мужем она видится нечасто.

Татьяна Буланова рассказала, что она сейчас выступает не только перед поклонниками, которые покупают билеты на ее концерты, но и бесплатно для раненых российских солдат. К примеру, недавно она встретилась с ними в Санкт-Петербурге. Петь в зоне СВО пока артистка не готова.

"На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь", – высказалась о своем отказе выступить в Донбассе Буланова.

В беседе с журналистами она раскрыла и свое отношение к СВО. Знаменитость уверяет, что полностью поддерживает любимую страну во всех начинаниях и категорически не понимает своих коллег, которые раньше зарабатывали в России деньги, а теперь делают спорные заявления о родном государстве за границей.

Ранее Татьяна Буланова отреагировала на слова Андрея Разина. Она заявила, что продюсер "Ласкового мая" страдает от ментального расстройства.