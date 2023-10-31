Буланова честно о беременности: "Из суеверия живот показывать не буду"

Личная жизнь 54-летней звезды расцвела новыми красками

Новость о том, что любимица россиян Татьяна Буланова обрела семейное счастье, прогремела на всю страну. Знаменитость личным примером доказала, что после 50 жизнь только начинается. Артистка выскочила замуж за обеспеченного бизнесмена Валерия Руднева. Преданные поклонники надеются, что пара обзаведется потомством.



Фанаты Булановой очень рады за свою любимицу. Татьяна стала любимой женщиной не только успешного мужчины, но и настоящего красавца, который к тому же на 19 лет ее младше. Мужчина уже подарил своей избраннице ресторан в Санкт-Петербурге и продолжает ее баловать.



Что касается совместного продолжения рода, Буланова не стала сильно секретничать и честно рассказала журналистам, что думает по этому поводу. Татьяна подчеркнула, что является суеверным человеком и точно не станет публично показывать всем округлившийся животик. В целом, певица заявила, что подобного рода интимные темы следует обсуждать только с самыми близкими людьми, чтобы не нарваться на человека с "дурным глазом".

"Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз, и хороших, и плохих", – поделилась сокровенными мыслями артистка.

К слову, недавно Буланова высказалась об отказе выступить в Донбассе.

