Буланова решила бросить молодого супруга после выставленного условия

Что будет с отношениями в паре неизвестно

Татьяна Буланова после свадебной церемонии в каждом интервью радостно признавалась, что является самой счастливой женщиной на свете. Она активно нахваливала молодого супруга Валерия Руднева, рассказывая, насколько он замечательный и заботливый мужчина. Лишь недавно артистка призналась, что сложности в отношениях с бизнесменом у нее все же были.

Однажды Руднев выставил Булановой условие для сохранения отношений, прося ее стать домохозяйкой. Мужчине не хватало внимания от избранницы, поскольку она много работает. Но артистка делать это категорически отказалась. Дальше настаивать на этом возлюбленный не стал.

На этом фоне стало известно, что Буланова решила снова бросить молодого супруга на долгий срок после выставленного условия. Она сообщила, что у нее запланировано очень много концертов в предстоящем году – артистка собирается отпраздновать грандиозный юбилей и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А сейчас она активно гастролирует по Подмосковью.

"Так что совсем не завершаю свою карьеру и никуда не ухожу, это точно!", – призналась она.

По словам артистки, без нее у мужа будет интересное занятие – на его плечи ляжет забота о подаренном Булановой ресторане, сообщает Общественная служба новостей. По словам артистки, она ему в этом полностью доверяет, поскольку бизнесмен обладает уникальным даром предвидеть все трудности.