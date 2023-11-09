Буланову с позором выгнали из ресторана: во всем виноват муж

Артистка также призналась, что стала чаще выпивать во время семейной жизни

Брак 54-летней эстрадной певицы Татьяны Булановой и 47-летнего футболиста Владислава Радимова продлился довольно долго, 11 лет, и с виду выглядел довольно счастливым: супруги редко скандалили, много времени проводили вместе, воспитывали общего сына Никиту. Однако в недавнем интервью изданию "Собака.ру" артистка призналась, что в этих отношениях были свои подводные камни.

Так, слушателей поразил тот факт, что по вине своего супруга Буланову нередко с позором выгоняли из ресторанов. Проблема крылась во внешнем виде бывшего мужа: будучи спортсменом, он любил свободную одежду и не снимал треники даже перед походом в ресторан. В итоге пара не проходила по дресс-коду.

"Когда я выглядывала из-за его спины, нас пропускали. Его это очень злило", – пожаловалась певица.

Она добавила, что эти отношения почему-то пробудили в ней большую тягу к спиртному, и пить она стала "не между голами, а между воротами".

Ранее Буланова опровергла слухи об уходе со сцены и сообщила, что решила бросить молодого мужа на некоторое время.