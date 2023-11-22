"Пустила грязный слушок": Рудова призналась в мести бывшему

"Пустила грязный слушок": Рудова призналась в мести бывшему
Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса не из тех, кто будет терпеливо ждать "кармы" для человека

Испытавший личную обиду человек проходит серьезное испытание перед собственной совестью. Многие начинают замышлять месть. Наталья Рудова, к примеру, прекрасно понимает, как плохо идти на поводу таких негативных эмоций – однако ничего не может с этим сделать.

Актриса прекрасно понимает, что месть не приводит ни к чему положительному – разве что на мгновение приносит удовлетворение. как считает сама. Однако не причисляет себя к сторонникам ожидания "кармы" для напакостившего человека.

Актриса считает, что иногда нужно действовать самой и ускорять тот самый бумеранг – как-нибудь насолить бывшему.

"Слушок можно какой-то пустить. А кто мне не поверит? Я вру как дышу, честно!" – признается звезда.

Красотка прекрасно понимает, как грамотно умеет пускать в таких случаях пыль в глаза. Наталье, с ее же слов, приходилось пускать "грязные слушки".

А не так давно Наталья рассказала о самой интимной детали своего тела.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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