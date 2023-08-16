Неловкий дефект на лице заставил Рудову пойти на крайние меры

Неловкий дефект на лице заставил Рудову пойти на крайние меры
Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда легла в кресло врача

Глядя на Наталью Рудову, сложно поверить, что совсем недавно она отметила 40-летний юбилей. Знаменитость выглядит на редкость молодо, о чем ей регулярно напоминают многочисленные поклонники. Фанаты не перестают удивляться эффектной внешности и девичьей привлекательности актрисы. Со стороны кажется, что у нее нет и не может быть никаких недостатков. Однако сама Рудова могла бы с этим утверждением поспорить.

Артистка не скрывает, что тратит много времени и сил на поддержание своей красоты. Несмотря на это, у знаменитости, как и у других людей, есть некоторые особенности внешности. Накануне Наталья рассказала об одной из них в своем блоге. Оказалось, она мучается с дефектом кожи и активно борется с ним.

"Мало кто знает, что у меня есть пигментация на лице, за которой я адски слежу", – призналась поклонникам Рудова.

Чтобы вернуть своей коже идеальный вид, актриса решилась лечь в кресло врача. Наталья поделилась, что приехала в клинику на прием к косметологу. Звезда предстала перед камерой в одноразовой шапочке и запечатлела некоторые этапы процедуры. Сначала ей очистили кожу, а затем нанесли на лицо специальное средство. "Будет как фотошоп в реальной жизни", – поделилась впечатлениями знаменитость.

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало, что Рудова в прозрачном бюстгальтере показала лишнее. Актриса опубликовала в соцсетях откровенное фото, которое привело мужчин в восторг.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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