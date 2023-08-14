Все просвечивает: Рудова в прозрачном бюстгальтере показала лишнее

Все просвечивает: Рудова в прозрачном бюстгальтере показала лишнее
Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Откровенное фото привело мужчин в восторг

Сегодня любители горячего контента чувствуют себя очень комфортно. На просторах социальных сетей регулярно появляются пикантные фотографии знаменитостей, которые не стесняются демонстрировать всему свету свои аппетитные формы. Популярная актриса Наталья Рудова по праву считается одной из самых привлекательных звезд современности. К счастью для ее многочисленных поклонников, красотка не стесняется показывать публике свои формы.

Свежий яркий кадр заставил мужскую часть фанатов знаменитости замереть от восторга. Красотка решила показать изгибы своего идеального тела в нижнем белье. Для новой фотографии Наталья облачилась в соблазнительный комплект красного цвета. Изюминкой наряда стал тот факт, что ткань белья практически полностью прозрачна и не скрывает самые сокровенные части тела звезды.

В таком виде любимица публики пообщалась с подписчиками на тему занятий спортом. Артистка призналась, что любит ходить в зал и старается держать себя в форме, однако иногда дает слабину. Сигналом тревоги для Рудовой стало состояние ног. Как только они теряют подтянутый вид, девушка бежит в зал.

Фото: соцсети

Впрочем, больше всего поклонников заинтересовали не рассуждения актрисы, а ее тело. Дабы фотография оставалась в рамках приличий, красотка прикрыла рукой самую пикантную часть своей груди. Однако очертания звездного бюста можно разглядеть во всех подробностях.

К слову, ранее Рудова показала роскошную фигуру в купальнике.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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