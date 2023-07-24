Купальник впился в тело: Рудова показала роскошную фигуру

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Многие считают популярную российскую актрису Наталью Рудову эталоном женской красоты. Блондинка действительно может похвастаться роскошными формами, которые в поте лица оттачивает в спортивных залах. К счастью для поклонников знаменитости, она абсолютно не стесняется показывать общественности, каких результатов ей удалось достичь.
На этот раз в социальных сетях активно обсуждают пляжную фотографию звезды. Девушка прекрасно проводит время на тропическом курорте и не забывает дразнить своих подписчиков горячими фотографиями.
Как любая модница, Рудова прихватила с собой на пляж несколько комплектов соблазнительных купальников. На одной из свежих фотографий она продемонстрировала публике модный черный купальник с высокой талией. Наталья решила сделать акцент на подтянутых ягодицах.
Для этого артистка заняла выгодный ракурс, разместившись на бортике бассейна с лазурной водой. Знаменитость выгнула спину и оттопырила ягодицы. Восхитительные формы Рудовой заставили поклонников замереть от восторга. В комментариях они засыпали Наталью комплиментами и признались ей в самых горячих чувствах.
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