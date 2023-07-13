Морщины и обвисшая кожа: странное фото Стриженовой встревожило народ

Морщины и обвисшая кожа: странное фото Стриженовой встревожило народ
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса изменилась до неузнаваемости

Россияне видят знаменитую брюнетку на телеэкране каждый день и не устают восхищаться тем, как она выглядит. Остается только догадываться, как актрисе в 55 лет удается сохранять красоту: генетика, косметология, фильтры или чудеса макияжа? Однако новый снимок в микроблоге Екатерины Стриженовой заставил поклонников задуматься о старении звезды. 

Фанаты, открыв страницу артистки в социальных сетях, увидели пугающий кадр. Она изображена с обвисшей кожей на шее, а ее лицо заполонили морщины. Из роковой красотки брюнетка буквально превратилась в старуху. Россиян наверняка шокировало ее внезапное преображение. Кто-то, может быть, задался вопросом о том, что стало со звездой.

К счастью, этот снимок был сделан при помощи специального фильтра. У звезд – российских и зарубежных – появился новый тренд: они фотографируют себя в маске, которая делает их старее, и показывают, как бы они выглядели. Собственно, телеведущая тоже решила на себе это попробовать. 

Екатерина Стриженова. Фото: социальные сети

Фотография разлетелась по различным телеграм-каналам и фан-аккаунтам. Поклонники разделились на два лагеря. Одни стали писать в комментариях, что актриса даже в старости выглядела бы прекрасно. А некоторые посчитали фотографию Екатерины Стриженовой в образе бабушки ужасной. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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