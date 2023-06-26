Как защитить летом кожу: косметолог раскрыла главный секрет

От ожогов спасет только одно средство

Лето – жаркая пора, когда все спешат позагорать. Однако не всегда любители полежать под солнцем следуют всем правилам безопасности для защиты кожи, указала косметолог Елена Богатова.

В летний период кожа испытывает сильнейшее воздействие солнечных лучей с ультрафиолетом. Для получения витамина D с красивым загаром необходимо грамотно подбирать крем: чем выше показатель защиты SPF, тем выше степень его блокирования от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Вы поймете, какая степень необходима вам, когда будете проводить время на солнце. Естественно, чем дольше загораете, тем эффективнее должны быть средства защиты.

"Нужно умножить цифру значения SPF (6, 15, 20, 30, 50) на количество минут, за которое вы обычно обгораете. Например, 20 умножим на 5 минут и получим 100. Вы можете провести на солнце 100 минут без неприятных последствий", – советуют специалисты.