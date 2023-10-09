Полуголая Рудова на полу восхитила поклонников: откровенное фото

Звезда сериалов "Жизнь по вызову" и "Универ" вновь показалась подписчикам в весьма откровенном виде

Наталья Рудова, прославившаяся по ролям в двух популярных сериалах, похоже, решила из актрис переквалифицироваться в блогеры.

Иначе не объяснить, как она умудряется быть онлайн круглосуточно при такой весомой актерской нагрузке.

Эффектная сорокалетняя блондинка выглядит более чем шикарно и может дать фору многим более молодым коллегам.

Так что она смело делится с почитателями всей своей жизнью: показывает рабочие моменты съемок в фильме или клипах, отвечает на вопросы, в том числе и на откровенные или деликатные.

Но этим красотка не ограничивается: нередко Наталья выкладывает на своих страницах в соцсетях весьма пикантные фотографии.

В последний раз девушка лишила сна поклонников неприкрыто эротической съемкой из собственной спальни. Те, кто не отправился к Морфею на тот час, получили счастливый шанс лицезреть любимицу в одном белье.





Удобно расположившись на полу возле кровати, артистка приняла эффектную позу, так что тонкая маечка и эфемерные трусики были отчетливо видны в кадре.

Добила актриса поклонников бодрым настроением и пожеланием не спать, как и она, этой ночью.

Недавно Наталья Рудова, считающаяся одной из ярчайших красавиц нашего времени, показала момент ныряния в воду, явивший публике подтянутую и стройную попку блондинки. Подписчики оценили.



