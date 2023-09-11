Опубликовано откровенное фото обнаженной Климовой в постели

Актриса выставила снимок, на котором предстала без белья

В начале этого года Екатерина Климова отметила 45-й день рождения. Однако, как отмечают многие поклонники, на свой возраст знаменитость совершенно не выглядит. Фанаты часто подшучивают, что звезда раскрыла секрет вечной молодости, поэтому годы над ней не властны. Впрочем, актриса и не скрывает, что тратит много времени и сил на работу над своим внешним видом.

Судя по всему, сейчас Климова более чем довольна тем, как она выглядит. Иначе в блоге артистки вряд ли бы так часто появлялись новые снимки. В социальных сетях звезда часто показывает подписчикам результаты новых фотосессий, а иногда даже радует их откровенными фото. Одно из таких появилось на ее странице накануне.

В новом посте Екатерина Климова опубликовала целую серию кадров. Знаменитость объяснила, что решила регулярно проводить ревизию в своей фотопленке, но перед этим собирать снимки по темам и делиться ими в блоге. В этот раз актриса показала поклонникам фото без макияжа.

Особенно откровенными оказались первые два кадра. На них артистка сняла себя без белья в постели. Разумеется, ничего интимного в объектив камеры не попало. Климова прикрыла все самое сокровенное одеялом, продемонстрировав лишь оголенные плечи и руки. Знаменитость пообещала, что будет почаще публиковать подобные серии, но предупредила, что эротики ждать от нее не стоит.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что томная Климова показала крепкие бедра.