Томная Климова показала крепкие бедра – откровенное фото

Томная Климова показала крепкие бедра – откровенное фото
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
45-летняя звезда выглядит получше молодых прелестниц

Екатерина Климова, судя по всему, сумела открыть секрет вечной молодости и красоты. На пятом десятке артистка выглядит настолько привлекательно, что спокойно даст фору многим молодым девушкам. Климова бдительно следит за тем, что появляется на ее столе, а также активно занимается спортом.

Такой строгий подход к жизни и желание сохранить женскую привлекательность на максимальное количество времени дали свои плоды. В свои 45 лет Климова выглядит просто роскошно. К счастью для многочисленных поклонников знаменитости, она не стесняется демонстрировать свою красоту.

Недавно Екатерина выложила в социальные сети яркий кадр, на котором позирует в модном наряде. Красотка облачилась в воздушное платье, под потоками воздуха развивающееся вокруг точеной фигурки звезды. Стильный наряд подчеркнул длинные, стройные ноги Екатерины. Крепкие бедра и в целом подтянутый вид звезды заставили мужчин замереть от восторга.

Фото: соцсети

В комментариях пораженные интернет-пользователи делятся своими впечатлениями. Люди засыпали Екатерину бесчисленными комплиментами. Природные данные и упорная работа над собой позволяют звезде выглядеть на все 100.

К слову, ранее в интернет-пространстве активно обсуждали яркую фотографию Жади из "Клона". Джованна Антонелли, как всегда, поражает публику своей неувядающей молодостью и красотой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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