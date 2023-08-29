Томная Климова показала крепкие бедра – откровенное фото

45-летняя звезда выглядит получше молодых прелестниц

Екатерина Климова, судя по всему, сумела открыть секрет вечной молодости и красоты. На пятом десятке артистка выглядит настолько привлекательно, что спокойно даст фору многим молодым девушкам. Климова бдительно следит за тем, что появляется на ее столе, а также активно занимается спортом.



Такой строгий подход к жизни и желание сохранить женскую привлекательность на максимальное количество времени дали свои плоды. В свои 45 лет Климова выглядит просто роскошно. К счастью для многочисленных поклонников знаменитости, она не стесняется демонстрировать свою красоту.



Недавно Екатерина выложила в социальные сети яркий кадр, на котором позирует в модном наряде. Красотка облачилась в воздушное платье, под потоками воздуха развивающееся вокруг точеной фигурки звезды. Стильный наряд подчеркнул длинные, стройные ноги Екатерины. Крепкие бедра и в целом подтянутый вид звезды заставили мужчин замереть от восторга.





В комментариях пораженные интернет-пользователи делятся своими впечатлениями. Люди засыпали Екатерину бесчисленными комплиментами. Природные данные и упорная работа над собой позволяют звезде выглядеть на все 100.



К слову, ранее в интернет-пространстве активно обсуждали яркую фотографию Жади из "Клона". Джованна Антонелли, как всегда, поражает публику своей неувядающей молодостью и красотой.

