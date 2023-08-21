Жади из "Клона" вышла на балкон многоэтажки без белья – откровенное фото

Жади из "Клона" вышла на балкон многоэтажки без белья – откровенное фото
Джованна Антонелли. Кадр: YouTube
Красотка не стесняется демонстрировать свое оголенное тело

Знойная латиноамериканская актриса Джованна Антонелли уверенно подходит к 50-летнему юбилею, однако это не мешает красотке радовать публику горячим контентом. В весьма зрелом возрасте звезда нашумевшего в свое время телесериала "Клон" может дать фору многим молодым прелестницам.

На этот раз Антонелли превзошла саму себя. Привлекательная артистка скинула нижнее белье и в таком виде вышла на балкон многоэтажного здания. Появление на публике в одной футболке на голое тело произвело эффект разорвавшейся бомбы. Более того, красотка не постеснялась выставить пикантный кадр в социальные сети.

На свежем снимке Джованна поймана в тот момент, когда перегибается через перила балкона. Судя по всему, артистке нужно было достать что-то висящее внизу. Для этого она нагнулась – такой пикантный ракурс позволил всем желающим в деталях рассмотреть изгибы ее стройного тела: особенно выдаются аппетитные ягодицы.

Разумеется, в комментариях артистку засыпали комплиментами. Многие так и не смогли разгадать, как в 47-летнем возрасте мать троих детей может выглядеть столь роскошно и сногсшибательно. Пример актрисы, которая много времени проводит в спортивных залах, стал образцом для миллиона простых женщин.

Фото: соцсети

К слову, ранее стало известно, что звезда из телесериала "Клон" сбежала из-под венца накануне долгожданной свадьбы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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