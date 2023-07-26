Звезды "Клона" сбежала из-под венца накануне свадьбы с депутатом

Актрису совершенно неожиданно втянули в разборки

Бразильский сериал "Клон" вышел в 2001 году и сразу завоевал сердца телезрителей. Драма о любви и семейных кознях поразила своим свежим и неизбитым сюжетом, восточными мотивами и трогательной историей любви между бразильцем Лукасом и марокканкой Жади. Помимо главных героев в сериале многим полюбились и другие персонажи.

Актриса Карла Диас, сыгравшая роль Хадижи из сериала "Клон", спустя двадцать лет стала настоящей красавицей. Однако в личной жизни ей не слишком везет. Девушка рассталась с депутатом Фелипе Бекари накануне свадьбы после обвинений в растрате пожертвований.

Пара объявила о помолвке в прошлом году. Звезда сериала "Клон" показала поклонникам роскошное кольцо. Затем пара отправилась в поездку по Италии. Фанаты с нетерпением ждали свадьбы, но события не случилось. Влюбленные заявили, что больше не вместе.

Фелипе обвинили в растрате денег, пожертвованных на благотворительность. Якобы именно на эти деньги он купил ей кольцо и оплатил путешествие. Делом занимаются правоохранительные органы Сан-Паулу.

Бекари признался, что сожалеет о расставании с Карлой, так как мечтал создать с ней крепкую семью. Свою вину в растрате средств он не признает.