Горячее фото полностью обнаженной Равшаны Курковой восхитило мужчин

43-летняя актриса не перестает удивлять поклонников идеальной фигурой

Равшана Куркова завоевала славу и любовь поклонников не только в кино, но и зарекомендовала себя, как "девушка без возраста". В 43 года российская актриса выглядит значительно моложе своих лет.



Несмотря на широкую популярность, звезде удается умело скрывать подробности своей личной жизни. Так, в 2021 году она показала своего первого сына, которому на тот момент был уже год. Первенец появлялся на свет от Сергея Амаряна, правда спустя некоторое время пара рассталась. Злые языка поговаривают, что бывший муж изменил актрисе с ее приятельницей.



Однако несколько месяцев назад, любимица многих шокировала всех появлением на свет второго ребенка. Правда, как имя малыша, так и его отца – Равшана Куркова держит в секрете.



На днях в своем микроблоге актриса опубликовала горячие кадры, которые взорвали Сеть. Обнажившись до пят, Равшана Куркова ошарашила поклонников идеальной фигурой. Правда, актриса скромно прикрыла тело массивным пиджаком.





Однако, как оказалось, фотокарточки были сделаны еще в 2019 году. Правда, с того времени Равшана Куркова не сильно изменилась, что еще больше удивляет поклонников, ведь знаменитая актриса пережила уже две беременности.



Раннее "Утро.ру" публиковало фотографию пышного бюста Равшаны Курковой

