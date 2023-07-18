Красотка Куркова подразнила публику пышным бюстом – откровенное фото

Актриса остается в прекрасной форме

Недавно известная российская актриса Равшана Куркова снова стала мамой. Однако радость материнства никак не сказалась на шикарной фигуре знаменитости. Артистка сохраняет подтянутую форму, судя по всему, она проводит огромное количество времени в спортивных залах и придерживается строгой диеты.



Свежие фотографии с отпуска порадовала поклонников. Артистка показала фигуру в стильном купальнике. Фотограф сделал особый акцент на пышной груди звезды. Женственные формы Равшаны подчеркнул лиф от купальника ярко-голубого цвета.



Куркова решила обыграть кадр и добавила в него еще несколько красочных акцентов. В руках девушка держит связку воздушных шариков. В итоге снимок получился очень летним, теплым и эмоциональным.



Впрочем, мужская часть интернет-пользователей решила сконцентрировать свое внимание на женственных линиях тела Курковой. В комментариях поклонники отмечают, что фигура знаменитости выглядит роскошно. Многие признаются, что очень завидуют мужчине, который стал избранником актрисы.





Действительно, сохранить такую хорошую форму после второй беременности – непростая задача. Впрочем, российские актрисы понимают, что внешность является одним из главных аргументов для продвижения в сфере шоу-бизнеса. Именно поэтому российские красотки изнуряют себя диетами и много занимаются спортом.

