Грудь как у тридцатилетней: полностью обнаженная Высоцкая шокировала людей

Грудь как у тридцатилетней: полностью обнаженная Высоцкая шокировала людей
Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актриса показала грудь

Актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой 50 лет, но выглядит она намного моложе благодаря физическим упражнением и правильному питанию. Кроме того, звезда практикует нетрадиционные методики омоложения – такие как голодание и крио-охлаждение тела. 

Благодаря таким практикам Высоцкая выглядит великолепно. Впрочем, многие поклонники уверены, что дело в генетике. Ведь даже несколько лет назад она была в отличной форме и даже не стеснялась сниматься обнаженной. 

Недавно в Сети появилось откровенное фото Юлии Высоцкой. Речь идет о кадре из фильма "Лев зимой" Андрея Кончаловского. Лента еще в 2003 году вышла на экраны в Великобритании. Жена режиссера Юлия Высоцкая снялась в главной роли и согласилась ради искусства полностью оголиться, показав поклонникам упругую грудь. Люди были шокированы тем, как здорово выглядит актриса, ведь на кадрах у нее грудь тридцатилетней женщины. 

Юлия Высоцкая. Фото: кадр из фильма "Лев зимой"

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Юлия Высоцкая призналась в проблемах с Андреем Кончаловским. Актриса заявила, что в начале отношений с режиссером постоянно боролась с его непростым характером. 

Источник: "Лев зимой" ✓ Надежный источник
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