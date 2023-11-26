Нацепившая стринги Рудова довела народ до исступления

Знаменитая актриса знает, как привлечь к себе внимание

Наталья Рудова является одной из самых востребованных в России актрис, поэтому она имеет армию поклонников, которые пристально следят за обновлениями звезды в популярной социальной сети. Каждый снимок и каждое видео от артистки фанаты рассматривают очень внимательно. Самые пикантные кадры набирают множество лайков.

Например, недавно Рудова поделилась с поклонниками фотографией, которая взбудоражила народ. Звезда, нацепившая алое мини-бикини, запечатлела свое отражение в окне. Для более горячего снимка Наталья схватилась за стринги, которые едва прикрывают промежность.

Таким кадром Рудова довела народ до исступления. "Наташа, до чего же ты хороша!", "Сексуальная кошечка", "Красавица", "Вы прекрасны, спору нет", "Просто огонь!", "Лето без тебя как зима", "Какая же вы красивая", "Сочная", "Неземная", – прокомментировали поклонники новую публикацию 40-летней знаменитости.

Ранее интернет-пользователи обсудили другой горячий снимок Натальи Рудовой. Фанаты обратили внимание на прозрачный бюстгальтер, который надела звезда сериала "Татьянин день". Об этой фотографии ранее писало "Утро.ру".