Рудова в топике-корсете сверкнула роскошной грудью – откровенное фото

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Наталья Рудова считается одной из самых привлекательных актрис современности. Блондинка регулярно подтверждает этот статус горячими фотографиями. Артистке очень повезло с природными данными, женственная внешность и отличная фигура стали ее визитной карточкой.
К счастью для многомиллионной армии фанатов, Наталья не стесняется демонстрировать свою красоту на публике. Девушка постоянно выкладывает фотографии откровенного характера. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают новый снимок в стильном топике-корсете.
Артистка скомбинировала модный элемент гардероба с простыми штанами в милитаристском стиле. Такое сочетание оказалось весьма выигрышным. Нежная красотка выглядит особенно привлекательно в грубых штанах, а тугой корсет подчеркивает ее прелести.
В комментариях интернет-пользователи отметили, что ткань корсета так плотно прилегает к груди знаменитости, что легко можно рассмотреть ее очертания. Это обстоятельство очень порадовало мужскую часть поклонников Рудовой.
К слову, недавно Наталья рассказала о самой интимной детали своего тела.
Страна готовится к визиту главы России
Москва бросает вызов Штатам и ставит все на кон