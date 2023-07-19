Рудова в топике-корсете сверкнула роскошной грудью – откровенное фото

Красотка снова восхитила мужчин

Наталья Рудова считается одной из самых привлекательных актрис современности. Блондинка регулярно подтверждает этот статус горячими фотографиями. Артистке очень повезло с природными данными, женственная внешность и отличная фигура стали ее визитной карточкой.

К счастью для многомиллионной армии фанатов, Наталья не стесняется демонстрировать свою красоту на публике. Девушка постоянно выкладывает фотографии откровенного характера. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают новый снимок в стильном топике-корсете.

Артистка скомбинировала модный элемент гардероба с простыми штанами в милитаристском стиле. Такое сочетание оказалось весьма выигрышным. Нежная красотка выглядит особенно привлекательно в грубых штанах, а тугой корсет подчеркивает ее прелести.

Фото: соцсети

В комментариях интернет-пользователи отметили, что ткань корсета так плотно прилегает к груди знаменитости, что легко можно рассмотреть ее очертания. Это обстоятельство очень порадовало мужскую часть поклонников Рудовой.

К слову, недавно Наталья рассказала о самой интимной детали своего тела.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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