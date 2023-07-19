Рудова в топике-корсете сверкнула роскошной грудью – откровенное фото

Красотка снова восхитила мужчин

Наталья Рудова считается одной из самых привлекательных актрис современности. Блондинка регулярно подтверждает этот статус горячими фотографиями. Артистке очень повезло с природными данными, женственная внешность и отличная фигура стали ее визитной карточкой.



К счастью для многомиллионной армии фанатов, Наталья не стесняется демонстрировать свою красоту на публике. Девушка постоянно выкладывает фотографии откровенного характера. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают новый снимок в стильном топике-корсете.



Артистка скомбинировала модный элемент гардероба с простыми штанами в милитаристском стиле. Такое сочетание оказалось весьма выигрышным. Нежная красотка выглядит особенно привлекательно в грубых штанах, а тугой корсет подчеркивает ее прелести.





В комментариях интернет-пользователи отметили, что ткань корсета так плотно прилегает к груди знаменитости, что легко можно рассмотреть ее очертания. Это обстоятельство очень порадовало мужскую часть поклонников Рудовой.



К слову, недавно Наталья рассказала о самой интимной детали своего тела.

