"Всегда со мной": Рудова раскрыла самую интимную деталь своего тела

Актриса не собирается расставаться с пикантным предметом

39-летняя красотка Наталья Рудова рассказала, по какой причине не расстается с пирсингом на животе, который украшает ее тело уже несколько лет.

Один из поклонников поинтересовался в социальных сетях, надолго ли Наталья будет сохранять свой "банан" в пупке. В ответ та сообщила, что это уже навсегда.

Рудова высказалась и на тему отношений – актриса считает, что беспрекословное послушание со стороны женщины не имеет смысла. Особенно, если речь идет о переезде в другой город.

Параллельно красотка то и дело хвастается своим бюстом, который выкладывает в социальные сети.