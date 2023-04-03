"Всегда со мной": Рудова раскрыла самую интимную деталь своего тела

"Всегда со мной": Рудова раскрыла самую интимную деталь своего тела
Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса не собирается расставаться с пикантным предметом

39-летняя красотка Наталья Рудова рассказала, по какой причине не расстается с пирсингом на животе, который украшает ее тело уже несколько лет. 

Один из поклонников поинтересовался в социальных сетях, надолго ли Наталья будет сохранять свой "банан" в пупке. В ответ та сообщила, что это уже навсегда.

Рудова высказалась и на тему отношений – актриса считает, что беспрекословное послушание со стороны женщины не имеет смысла. Особенно, если речь идет о переезде в другой город.

Фото: соцсети

Параллельно красотка то и дело хвастается своим бюстом, который выкладывает в социальные сети.

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