"Аккуратные титечки": откровенное фото обнаженной Рудовой впечатлило мужчин

Знаменитость продемонстрировала фигуру без одежды

Актриса Наталья Рудова отправилась на отдых в жаркие страны. Она решила понежиться на солнышке и искупаться в океанской воде, публикуя кадры со своего отпуска в социальных сетях.

Во время недавней публикации знаменитость захотела порадовать мужчин, опубликовав откровенное фото. На нем Рудова предстала практически обнаженной – на ней был только миниатюрный черный купальник, который подчеркивал ее округлые формы. На первом плане оказалась ее грудь, которая выглядывала из-под бюстгальтера, и подтянутый живот. Из дополнительных деталей на ней были подвеска и сережка в пупке. Актриса в этот момент прогуливалась по пляжу, смачивая ноги в воде.

"Водичка огонь", – написала она.





Мужской аудитории Натальи такая публицая пришлась по вкусу. В комментариях они забросали знаменитость восторженными словами, посвященными ее красоте.

"Такая ослепительная улыбка", "Вы шикарная красотка", "Ого как сексапильно", "Какая водичка?! Тут такая девушка", "Натали, прекрасно выглядишь", "Какие две аккуратные титечки", – написали они под постом.

Это не первый раз, когда откровенные фото Натальи Рудовой производят фурор в соцсетях. Некоторое время назад она во время отдыха показывала снимок купальника, на котором хвасталась гладкой и влажной промежностью.