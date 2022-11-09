Гладкая и влажная: промежность Рудовой туго обтянуло купальником

Гладкая и влажная: промежность Рудовой туго обтянуло купальником
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Параметры знаменитости очень нравятся мужской аудитории

Наталья Рудова не перестает радовать поклонников своей красотой. Знаменитость часто публикует в соцсетях фотографии, на которых предстает в откровенных и, порой, провокационных образах. Но чаще всего звезда хвастается своей стройной фигурой, уходу за которой уделяет массу времени и сил.

Звезда отлично выглядит в купальниках. Ее фотографии с отдыха, на которых она демонстрирует свои прелести, набирают тысячи просмотров и комментариев. И артистка активно этим пользуется. В своих сториз недавно она выложила фотографию в черном купальнике из бассейна, которая произвела настоящий фурор.

Наталья продемонстрировала глубокое декольте на купальном костюме, прижавшись им к бортику бассейна. При этом грудь актрисы плотно прильнула друг к другу. Ноги она расставила широко, показав гладкую зону бикини. Знаменитость приурочила публикацию к полнолунию, посоветовав всем не преувеличивать значимость события. 

"Помните, лунное затмение – это просто лунное затмение. Шлете его *** и не думаете об этом", – написала она.

Фото: соцсети

Артистка подытожила, что все будет хорошо – и никакой зависимости с астрологическим явлением пытаться усмотреть не нужно. Своей горячей фотографией она пожелала всем хорошего вечера. 

Это не первая откровенная публикация звезды, которая привела публику в восторг. Некоторое время назад она показала свое влажное тело во время отпуска – тогда фотография тоже произвела фурор. 

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