Параметры знаменитости очень нравятся мужской аудитории

Наталья Рудова не перестает радовать поклонников своей красотой. Знаменитость часто публикует в соцсетях фотографии, на которых предстает в откровенных и, порой, провокационных образах. Но чаще всего звезда хвастается своей стройной фигурой, уходу за которой уделяет массу времени и сил.

Звезда отлично выглядит в купальниках. Ее фотографии с отдыха, на которых она демонстрирует свои прелести, набирают тысячи просмотров и комментариев. И артистка активно этим пользуется. В своих сториз недавно она выложила фотографию в черном купальнике из бассейна, которая произвела настоящий фурор.

Наталья продемонстрировала глубокое декольте на купальном костюме, прижавшись им к бортику бассейна. При этом грудь актрисы плотно прильнула друг к другу. Ноги она расставила широко, показав гладкую зону бикини. Знаменитость приурочила публикацию к полнолунию, посоветовав всем не преувеличивать значимость события.

"Помните, лунное затмение – это просто лунное затмение. Шлете его *** и не думаете об этом", – написала она.

Артистка подытожила, что все будет хорошо – и никакой зависимости с астрологическим явлением пытаться усмотреть не нужно. Своей горячей фотографией она пожелала всем хорошего вечера.

Это не первая откровенная публикация звезды, которая привела публику в восторг. Некоторое время назад она показала свое влажное тело во время отпуска – тогда фотография тоже произвела фурор.