Влажные и пышные ягодицы Рудовой привели публику в восторг

Влажные и пышные ягодицы Рудовой привели публику в восторг
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда показала народу себя сзади

Актриса Наталья Рудова отправилась на летний отдых в тропические страны – звезда радует своих подписчиков фотографиями в купальнике, демонстрируя идеальную физическую форму. Недавно она опубликовала кадр с яхты, где на первом плане – пышные ягодицы звезды, обратила внимание "Телепрограмма". 

Рудова не скрывает, что уделяет уходу за телом много времени. Она постоянно занимается спортом и следит за питанием, чтобы в свои 39 лет выглядеть хорошо. При этом некоторые подозревают, что одну из выдающихся частей своего тела актриса изменила с помощью пластических хирургов – сама Наталья об этом на говорит.

Во время отпуска звезда решила понежится на яхте. Ее запечатлели, лежащей на специальном спуске судна около воды – при этом волны слегка окутывают ее тело. 

Фото: соцсети

Поклонники остались в восторге от кадра. В комментариях они засыпали звезду комплиментами, в особенности – ее виду сзади. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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