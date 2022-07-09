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Актриса Наталья Рудова отправилась на летний отдых в тропические страны – звезда радует своих подписчиков фотографиями в купальнике, демонстрируя идеальную физическую форму. Недавно она опубликовала кадр с яхты, где на первом плане – пышные ягодицы звезды, обратила внимание "Телепрограмма".
Рудова не скрывает, что уделяет уходу за телом много времени. Она постоянно занимается спортом и следит за питанием, чтобы в свои 39 лет выглядеть хорошо. При этом некоторые подозревают, что одну из выдающихся частей своего тела актриса изменила с помощью пластических хирургов – сама Наталья об этом на говорит.
Во время отпуска звезда решила понежится на яхте. Ее запечатлели, лежащей на специальном спуске судна около воды – при этом волны слегка окутывают ее тело.
Поклонники остались в восторге от кадра. В комментариях они засыпали звезду комплиментами, в особенности – ее виду сзади.
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