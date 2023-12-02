Как живет бывшая жена Комиссаренко после скандального разрыва

Как живет бывшая жена Комиссаренко после скандального разрыва
Юлия Шашкова. Фото: YouTube.com
За границей девушка хочет воплотить в жизнь свою давнюю мечту

Мало кто не наслышан о громкой истории развода стендап-комика из "Смеха без правил" и "Comedy Баттла" Славы Комиссаренко и Юлии Шашковой. Пара пробыла в браке всего месяц и развелась по весьма пикантной причине – в Сети всплыли откровенные кадры с Шашковой, уличавшие ее в карьере вебкам-модели, которую она строила под ником Ариель. Масло в огонь подлило еще и то, что узнал об этом Комиссаренко не лично от жены, а из соцсетей, да еще и во время медового месяца. 

Сама Юлия утверждала, что занималась этим всего пару недель и очень давно, однако волну критики в ее адрес это не остановило. За оглаской тайны последовал скандальный развод. 

Сейчас Шашкова окончательно оправилась от произошедшего и решила начать все с чистого листа, перебравшись в Лос-Анджелес. Девушка завела свой YouTube-канал, на котором честно и без прикрас рассказывает о своей жизни. Новый путь в карьере она выбрала уже осознанно: призналась, что с детства мечтала стать актрисой, но родные лишь смеялись над этим желанием. Теперь же, по словам Юлии, пришло время воплощать свою мечту. 

Шашкова активно посещает курсы по киноискусству, обучаясь новой профессии, и философски относится к ошибкам прошлого. Она отметила, что та самая оплошность обошлась ей очень дорого – потерей семьи, однако нужно не сдаваться и идти дальше. Хейтерам девушка противостоит посредством психотерапии. Она отмечает, что каждый в юном возрасте имеет право на ошибку – особенно, если у него недостаточно знаний и полового воспитания.

Ранее сообщалось, как жена Комиссаренко призналась в работе вебкам-моделью.

Источник: YouTube
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