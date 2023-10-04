Полюбивший сетевую путану Комиссаренко получил пощечину: "Был 15-м за неделю"

Полюбивший сетевую путану Комиссаренко получил пощечину: "Был 15-м за неделю"
Слава Комиссаренко. Фото: slavakomissarenko
Отар Кушанашвили влез в скандал

Популярный белорусский юморист Слава Комиссаренко раньше активно выступал в России, был довольно востребован и неплохо зарабатывал. Полноценно его карьера стендап-комика сложилась именно в нашей стране. Однако после начала специальной военной операции артист сбежал за границу.

Примечательно, что он не может жить, а тем более выступать в родной Белоруссии. Юморист находится в розыске из-за критики и насмешек над главой государства Александром Лукашенко.

Где конкретно живет Слава Комиссаренко, остается загадкой. После бегства из России его замечали и в европейских странах, и в США, и в Турции. Однако поклонников звезды стендапа волнует отнюдь не этот вопрос.

Дело в том, что юморист совсем недавно женился на украинке Юлии Шашковой, чей род занятий шокировал многих фанатов комика. Его супруга до замужества подрабатывала в качестве сетевой путаны, то есть оказывала дистанционные интимные услуги.

Когда фото развратной дамы всплыли в сети, разгорелся громкий скандал. Сам стендапер утверждал, будто бы не знал о бывшей работе жены. Более того, он признался поклонникам, что задавал прямые вопросы, однако сетевая путана ему соврала.

Впрочем, это не спасло звезду от насмешек и критики. А скандально известный журналист Отар Кушанашвили и вовсе влепил ему пощечину в эфире своего ютуб-шоу "КАКОВО?!"

"Слава был 15-м за неделю, когда предложил ей обручальное кольцо", – сыронизировал Отар Кушанашвили.

Однако самого Славу Комиссаренко телеведущий осудил за пост про жену, назвав юмориста недалеким человеком.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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