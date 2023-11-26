"Чувствую себя дикарем": бывшая жена Гуфа высказалась о россиянах на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай согласилась с подписчиком, что сограждане убили дух острова

Экс-супруга рэпера Гуфа – одна из немногих блогеров, кто реагирует на все комментарии подписчиков, даже если они негативные. Некоторое время назад инста-дива написала, что мечтает вернуться на остров, каким он был в 80-х – с аутентичной атмосферой расслабленности и малым количеством туристов.

Кто-то из подписчиков обвинил Айзу, что это как раз такие, как она, "понаехавшие" уничтожили дух и атмосферу сказочного острова. Блогерша внезапно не стала спорить с критиком и призналась, что на фоне модных соотечественников странно ощущает себя, далекую от трендов и "с растрепанной гривой".

"Я чувствую себя дикарем на этом острове", – написала Айза.

Блогерша добавила, что даже сейчас, когда Бали превращается в филиал Патриарших прудов, где столичные модники выгуливают наряды и украшения, она пытается отдалиться от этой "ярмарки тщеславия" и сохранить свой собственный мир. Айза пытается выглядеть максимально аутентично, чтобы не нарушать давних традиций сказочного места.

После этого диалога Айза выложила на странице смешное видео, показывающее характерные типажи тех, кто приехал на остров за лучшей жизнью.