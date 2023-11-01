В Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов

Власти опасаются захвата государства

После февраля 2022-го года и мобилизации в сентябре-октябре, часть российских граждан предпочла покинуть страну. Одним из самых популярных направлений стала Грузия, у которой установлен с Россией безвизовый режим. Однако массовый приезд россиян привел к политическим проблемам внутри государства, поскольку разделил правящие элиты на два противоположных лагеря.

Половина представителей грузинских властей не видит достаточных причин, чтобы отказывать жителям соседней страны во въезде. Оставшиеся настаивают на том, что решение нужно принимать как можно скорее – в их числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она бьет тревогу из-за обилия российских релокантов в стране, поскольку опасается, что так Россия прощупывает почву для предстоящего вторжения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По ее словам, Москва не станет делать это открыто, предпочитая методы гибридной войны.

"Это очень нервирует, когда в твоей собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и считают, что они у себя дома", – призналась президент.

Зурабишвили считает, что грузинам нужно быть крайне аккуратными в общении с россиянами, поскольку любые инциденты Россия может использовать для оправдания будущего вторжения и заявить, что делает это ради защиты русского населения Грузии.

Тем не менее, представители исполнительной власти страны, напротив, ранее разрешили возобновить авиасообщение с Россией. Как передает URA.RU, с 15 ноября раз в неделю из Челябинска станут ходить прямые рейсы в Тбилиси.