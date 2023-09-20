Таиланд решил ударить по беглым россиянам

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Власти Таиланда планируют со следующего года ввести налог с иностранных доходов резидентов. Такая мера была принята на фоне популярности страны у беглых россиян, поэтому в перспективе ударит по заработкам российских граждан.
Ранее они могли проживать на территории Таиланда, избегая уплаты налогов. К примеру, многие пользовались схемой передержки денег на зарубежных счетах.
Однако уже с 1 января 2024 года любая сумма, которую получит резидент за границей во время пребывания в стране и переведет на счет в тайский банк, будет облагаться налогом.
В этом году королевство также приняло решение продлить срок безвизового режима для российских туристов с одного до трех месяцев.
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