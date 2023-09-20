Таиланд решил ударить по беглым россиянам

Таиланд решил ударить по беглым россиянам
Фото: unsplash.com
Граждан обяжут платить налог

Власти Таиланда планируют со следующего года ввести налог с иностранных доходов резидентов. Такая мера была принята на фоне популярности страны у беглых россиян, поэтому в перспективе ударит по заработкам российских граждан. 

Ранее они могли проживать на территории Таиланда, избегая уплаты налогов. К примеру, многие пользовались схемой передержки денег на зарубежных счетах. 

Однако уже с 1 января 2024 года любая сумма, которую получит резидент за границей во время пребывания в стране и переведет на счет в тайский банк, будет облагаться налогом. 

В этом году королевство также приняло решение продлить срок безвизового режима для российских туристов с одного до трех месяцев.

Источник: Минфин Тайланда
По теме

Польша высмеяла Украину после зерновой ссоры

В Варшаве не верят, что украинцы могут их наказать

Пашинян обратился к России после нападения Азербайджана

Ереван ждет действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей