Звезда "Голоса" предпочла голой вечеринке у Ивлеевой поездку на передовую

Звезда "Голоса" предпочла голой вечеринке у Ивлеевой поездку на передовую
Фото: пресс-служба
Который день все обсуждают безобразный шабаш, устроенный блогером Ивлеевой в клубе в центре Москвы. Про уместность голой вечеринки в разгар СВО можно долго спорить. Но звезда "Голоса" предпочла действовать

Блогер VASIO заявился в одном носке, да и тот на причинном месте. Анастасия Ивлеева показывала бриллиант за 23 миллиона на пятой точке. Лолита ползала по полу в белом обтягивающем комбинезоне и поясе для чулок. Словом – вакханалия.

Певица Саша Круглова, знакомая всей стране по участию в седьмом сезоне шоу "Голос. Перезагрузка" отказалась участвовать в этом безобразии. Он решила, что сейчас не время для такого. 

Зато время помогать тем, кто на передовой, кто сражается за Родину. Поэтому пока в Москве звезды дрыгали причинными местами, Саша Круглова поехала в Ростов-на-Дону на вручение специального Новогоднего сбора для военнослужащих под девизом "Все для Победы!"

Участники акции – представители Народного фронта, военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек – лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом, и другие нужные подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки.

Фото: пресс-служба

А потом Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом. "Я отложила все дела и согласилась поехать даже после сложной операции, потому что это важный долг и отказаться не могла от просьбы, – рассказала "Утро.ру" Саша Круглова, ставшая амбассадором Народного Фронта и совместно с Снегурочками из других регионов России вручила подарки бойцам. – Пока артисты другие чудят, я стараюсь поддерживать тех, кто спасает всех нас. Наверное, у каждого своя миссия на этой земле".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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