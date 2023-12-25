Орлова публично обратилась к россиянам после участия в "голой вечеринке"

Звезда выступила с покаянием перед народом

Вот уже несколько дней не стихает скандал из-за "голой вечеринки" селебрити, устроенной Анастасией Ивлеевой. Дошло до того, что поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову пришлось объясняться перед официальными лицами. На вечеринке, кстати, отметилась и звезда "Блестящих" Ольга Орлова, воспитывающую десятимесячную дочь.

Спустя несколько дней Ольга обратилась к россиянам, заявив, что не пытается искать себе оправдания. Однако не может делать вид, будто ничего не происходит.

46-летняя исполнительница объяснила, что дресс-код был вполне себе фривольным, однако в приглашениях организатор уточнял: фривольность должна быть настолько максимальной, насколько себе это позволит сам приглашенный. Большинство артистов и актеров с блогерами отнеслись этому с юмором. А вот о последствиях никто не мог и предположить.

Публичные персоны, признала Ольга, несут огромную ответственность за свои действия. И потому спрос с них выше в десятки раз.

"Но никто неидеален, мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся", – высказалась телеведущая.

К слову, экс-участница "Блестящих" признала произошедшее явным перебором, заявив, что сделает правильные выводы из этой неприятной истории.

Кстати, Филипп Киркоров назвал главным виновником всего произошедшего саму Ивлееву, отмечает женский журнал "Клео.ру".