Стало известно о встрече Киркорова с Песковым после скандала

Мужчины обсуждали произошедший инцидент

Филипп Киркоров стал одним из гостей откровенной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Внешний вид звезд, их поведение вызвало шквал критики со стороны общественности. И значительную часть удара принял на себя поп-король.

Известная актриса Мария Шукшина заявила, что на Киркорова следует подать заявление в органы опеки, поскольку ничему хорошему научить детей он точно не сможет. Также она считает, что всех участников нужно выгнать с российского эфира и медийного пространства.

Представители артиста уже ответили на претензии, заявив, что никто у Киркорова забрать детей не сможет, а Шукшина просто набивает себе популярность на его имени.

После разразившегося скандала стало известно о встрече Филиппа Киркорова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Они повидались на закрытой вечеринки после премьеры шоу "Вечера на хуторе". Артиста пригласила Татьяна Навка, поскольку они давно и близко знакомы. Более того, певец принимает участие в ее ледовых шоу.

Киркоров и Песков обнялись при встрече. Чиновник спросил у артиста, что они там устроили на вечеринке у Ивлеевой. В ответ певец поспешил оправдаться – он не мог отказаться от приглашения, ведь блогер снималась у него в клипе. Знаменитость надел на себя лучшие наряды от кутюр, но после прибытия на мероприятие увидел вакханалию.

"Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж, цветочки и на выход",

– уверяет артист.