Минкульту предложили жестко наказать Киркорова за "голую вечеринку" Ивлеевой

Минкульту предложили жестко наказать Киркорова за "голую вечеринку" Ивлеевой
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Над поп-королем сгустились тучи

Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста после той самой скандальной вечеринки, на которой поп-король продемонстрировал свое тело во всей красе: Филипп Бедросович засветился на "голой тусовке" в полупрозрачной кольчуге с блестками, под которой скрывалось его термобелье.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже высказался в адрес исполнителя. С его слов, такой образ вовсе не вяжется с народным артистом. Поэтому глава ФПБК решил обратиться в Минкульт, чтобы ведомство лишило Киркорова всех регалий.

После скандальной голой тусовки звезды крупно попали: Анастасию Ивлееву, которая организовала голую тусовку, ждет тщательная проверка налоговиков. РКН уже выявил признаки ЛГБТ-пропаганды в видеоматериалов и фотографий с голой вечеринки.

Кстати, вот что ответила сама Ивлеева на общественное порицание после организации скандального вечера.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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