Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки: "Боже, я так это люблю"

Телеведущая емко высказалась

Блогера Настю Ивлееву осудили за вечеринку, на которую звезды пришли почти обнаженными. На хейт общественности Анастасия ответила в своем телеграмм-канале. Девушка возмутилась "лицемерию" хейтеров. По ее словам, если в "голых" нарядах появляется кто-то из западных звезд, то публика ликует и восхищается. Ситуация в российском шоу-бизнесе иная.

"Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: как так можно? Эстрада опустилась", — высказалась Ивлеева.

Также блогер отметила, что такая реакция публики ей нравится. По ее словам, если в российском обществе будет полное принятие таких вещей, то станет скучно.



Ответ Ивлеевой общественности не понравился, и они уже написали в прокуратуру с просьбой провести проверку на наличие ЛГБТ*-пропаганды (*движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Кроме того, многих возмутило проведение такого рода событий на фоне СВО.



Ранее "Утро.ру" сообщило, что вместо премьеры фильма "Холоп-2", звезды российской эстрады предпочли пойти на "голую" вечеринку Ивлеевой.

