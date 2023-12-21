Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки: "Боже, я так это люблю"

Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки: "Боже, я так это люблю"
Настя Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Телеведущая емко высказалась

Блогера Настю Ивлееву осудили за вечеринку, на которую звезды пришли почти обнаженными. На хейт общественности Анастасия ответила в своем телеграмм-канале. Девушка возмутилась "лицемерию" хейтеров. По ее словам, если в "голых" нарядах появляется кто-то из западных звезд, то публика ликует и восхищается. Ситуация в российском шоу-бизнесе иная.

"Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: как так можно? Эстрада опустилась",  —  высказалась Ивлеева.

Также блогер отметила, что такая реакция публики ей нравится. По ее словам, если в российском обществе будет полное принятие таких вещей, то станет скучно.
 
Ответ Ивлеевой общественности не понравился, и они уже написали в прокуратуру с просьбой провести проверку на наличие ЛГБТ*-пропаганды (*движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Кроме того, многих возмутило проведение такого рода событий на фоне СВО.
 
Ранее "Утро.ру" сообщило, что вместо премьеры фильма "Холоп-2", звезды российской эстрады предпочли пойти на "голую" вечеринку Ивлеевой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей