"Срамота": Слава раскрыла секрет Киркорова

"Срамота": Слава раскрыла секрет Киркорова
Анастасия Сланевская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка удивилась тому, в каком виде певец недавно появился на светском мероприятии

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская), в своем блоге поделилась неожиданными подробностями появления Филиппа Киркорова на "голой вечеринке" у блогера Анастасии Ивлеевой. Звезда выразила свое недоумение по поводу того, что певец явился на мероприятие с катетером на руке, призывая коллег беречь себя и принимать меры предосторожности.

 "Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! Голые все, попы голые", – поразилась исполнительница.

Слава отметила, что и Киркоров, видно, неспроста взял этот катетер – кто знает, что случится с ним или окружающими, если они будут долго смотреть на обнаженные тела друг друга.

Певица добавила, что она тоже получила приглашение на данное мероприятие, но решила воздержаться от участия. Вместо того, чтобы провести ночь в обществе полураздетых коллег, она предпочла отправиться на отдых на Мальдивы. Поэтому говорит она подобные вещи явно не из "зависти", как можно подумать.

Ранее певица Слава громко оконфузилась на концерте перед публикой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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