Униженный Киркоров жестко ответил хейтерам

Артист считает, что распространяющие слухи про него просто завидуют

Филипп Киркоров отметил, что слухи и сплетни по поводу его жизни, творчества и личных отношений его совершенно не волнуют. Он уверен, что обсуждают тех, кому завидуют. А если есть зависть, значит, ее объект добился всяческих успехов.

Король российской эстрады заявил, что не будь слухов, сплетен и домыслов, и он был бы просто Филиппом. А как сказала однажды ему умная женщина, "плохому не завидуют и не обсуждают". Только лучших.

"Лучше быть в центре внимания, чем находиться в примитивном стаде осуждающих", – подчеркнул певец.

В разговоре с блогером Эльдаром Джараховым Филипп Киркоров рассказал о разных слухах, ходивших про него, в том числе и о своем любимом, что якобы поп-король спит не в кровати, как нормальные люди, а в барокамере. Якобы это и есть ответ на вопрос, почему он выглядит так молодо и свежо.

Кроме темы слухов, в разговоре с блогером король с подачи Джарахова коснулся и темы публичного одиночества. На вопрос, испытывает ли он такое, артист ответил утвердительно, но уточнил, что речь не о зрителях, для которых он поет, а о коллегах по сцене.

И ему, эмоциональной натуре, одиноко скорее в том плане, что недостаточно драйва, соперничества и соревновательных моментов в карьере. Это происходит потому, что он не видит на сцене артистов, которые дотягивали бы до его уровня. И ему хочется помочь кому-то из тех, кто делает первые шаги в карьере, вытянуть их на одну доску с собой, чтобы получить достойного соперника на эстрадной сцене.

Ранее мы писали, что Киркоров назвал главное занятие Пугачевой после возвращения.

