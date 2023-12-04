"Снова стала выпивать": отказавшаяся от рюмки Слава поправилась на 8 килограммов

"Снова стала выпивать": отказавшаяся от рюмки Слава поправилась на 8 килограммов
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Здоровый образ жизни, как оказалось, не всегда приводит к добру

Певица Слава стала участницей грандиозного концерта "Звезды "Дорожного радио". Короткое красное платье, колготки-сеточка, сапоги-чулки – 43-летняя артистка выглядела очень эффектно и стильно. "Стареющая Бузова", – как она сама себя в шутку назвала.

И, глядя на такую красоту, было невозможно поверить, что еще недавно певица была гораздо полнее и массивнее. "Было время, когда я на гастролях начала придерживаться ЗОЖа, бросила выпивать и стала есть только полезные продукты, – рассказала звезда "Утро.ру". – В итоге за два месяца поправилась ровно на 8 килограммов и впала в ужасную депрессию".

И Слава плюнула на все это.

"Я снова стала выпивать, ем колбаску с майонезиком, и все у меня шикарно!" – радуется стройная звезда.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

А какая у нее норма алкоголя? "Много я не пью, – побожилась артистка. – Даже в новый год я лишь немного пригубляю, сжигая бумажку с желанием. Просто обычно я работаю, а после работы ничего не хочется. И только потом, когда уже приезжаю домой, утром 1 января мы собираемся на уху, и там уже можно водочки хряпнуть пару рюмочек".

Минздрав напоминает, что излишнее употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Магнитная буря ударит по Земле с 4 по 7 декабря

Метеозависимым стоит проявить особую заботу о своем здоровье

Едва говорила и стояла на ногах: поведение Собчак на вечеринке сняли на видео

Поклонники вновь заподозрили журналистку в пристрастии к спиртному

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей