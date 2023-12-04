"Снова стала выпивать": отказавшаяся от рюмки Слава поправилась на 8 килограммов

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Певица Слава стала участницей грандиозного концерта "Звезды "Дорожного радио". Короткое красное платье, колготки-сеточка, сапоги-чулки – 43-летняя артистка выглядела очень эффектно и стильно. "Стареющая Бузова", – как она сама себя в шутку назвала.
И, глядя на такую красоту, было невозможно поверить, что еще недавно певица была гораздо полнее и массивнее. "Было время, когда я на гастролях начала придерживаться ЗОЖа, бросила выпивать и стала есть только полезные продукты, – рассказала звезда "Утро.ру". – В итоге за два месяца поправилась ровно на 8 килограммов и впала в ужасную депрессию".
И Слава плюнула на все это.
"Я снова стала выпивать, ем колбаску с майонезиком, и все у меня шикарно!" – радуется стройная звезда.
А какая у нее норма алкоголя? "Много я не пью, – побожилась артистка. – Даже в новый год я лишь немного пригубляю, сжигая бумажку с желанием. Просто обычно я работаю, а после работы ничего не хочется. И только потом, когда уже приезжаю домой, утром 1 января мы собираемся на уху, и там уже можно водочки хряпнуть пару рюмочек".
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