"Снова стала выпивать": отказавшаяся от рюмки Слава поправилась на 8 килограммов

Здоровый образ жизни, как оказалось, не всегда приводит к добру

Певица Слава стала участницей грандиозного концерта "Звезды "Дорожного радио". Короткое красное платье, колготки-сеточка, сапоги-чулки – 43-летняя артистка выглядела очень эффектно и стильно. "Стареющая Бузова", – как она сама себя в шутку назвала.

И, глядя на такую красоту, было невозможно поверить, что еще недавно певица была гораздо полнее и массивнее. "Было время, когда я на гастролях начала придерживаться ЗОЖа, бросила выпивать и стала есть только полезные продукты, – рассказала звезда "Утро.ру". – В итоге за два месяца поправилась ровно на 8 килограммов и впала в ужасную депрессию".

И Слава плюнула на все это.

"Я снова стала выпивать, ем колбаску с майонезиком, и все у меня шикарно!" – радуется стройная звезда.

А какая у нее норма алкоголя? "Много я не пью, – побожилась артистка. – Даже в новый год я лишь немного пригубляю, сжигая бумажку с желанием. Просто обычно я работаю, а после работы ничего не хочется. И только потом, когда уже приезжаю домой, утром 1 января мы собираемся на уху, и там уже можно водочки хряпнуть пару рюмочек".

Минздрав напоминает, что излишнее употребление алкоголя вредит вашему здоровью.