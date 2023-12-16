Одних взглядов: обиженная Лобода раскрыла правду о Баскове и Киркорове

Певица выступила с резким заявлением

Светлана Лобода уехала из России после февральских событий 2022 года. Знаменитость сделала это не сразу, выдержав паузу примерно в месяц. За это от нее отреклись украинцы, а вскоре и российская аудитория. С тех пор звезда старается вернуть себе репутацию, делая различные заявления в медийном пространстве.

Недавно она дала большое интервью, в котором высказалась о различных представителях российского шоу-бизнеса. И не ко всем своим бывшим друзьям артистка питает теплые чувства.

В самом начале у нее состоялся разговор с Филиппом Киркоровым, который пообещал поддержать ее и высказаться против, но так этого и не сделал. По ее словам, он не готовым быть эмигрантом.

В итоже обиженная Лобода раскрыла правду о Баскове и Киркорове. Она объяснила, почему теперь артисты придерживаются одних взглядов. Николай, по ее словам, просто сильно любит звон монет – его поведение сильно разочаровало Светлану. Прекрасно она понимает также и то, что сейчас происходит с Филиппом.

"Есть определенные правила, по которым люди остаются жить на территории России, и там очень жестко закручивают гайки известным людям", – заявила она.

Ранее Лобода рассказывала, почему продолжила петь песни на русском языке.